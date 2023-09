Die Sendung „Fußball“ ist für das Treten des runden Leders in Österreich reserviert. Zu Beginn gibt es aber stets einen Blick in die internationale Fußballwelt. Diesmal zeigte man den ersten Einsatz des Brasilianers Neymar bei seinem neuen Arbeitgeber in Saudi-Arabien. "Heute war es soweit!", sagte Rainer Pariasek.

Der 31-jährige Neymar wurde in der zweiten Hälfte eingewechselt. Da sah man also, wie er mühelos, wie in einem Badkick, durch die Abwehrreihen spazierte, ein Tor auflegte. Schließlich gewann sein Verein mit 6:1. Der Klub liegt – falls Sie das interessiert – in der Liga mit 16 Punkten in Führung.

Nun fragen Sie sich vielleicht, warum Sie hier Derartiges lesen müssen. Es fragt sich aber vielmehr, warum man plötzlich saudischen Fußball in einer ORF-Sendung sehen muss, während das Traumtor des Österreichers Grillitsch aus 50 Metern in der deutschen Bundesliga nur eine Notiz ohne Bewegtbild wert war.

Es scheint, als ob der Propagandaschmäh des Regimes, mit Millionen an Petro-Dollars Altstars aus den europäischen Ligen abzusaugen, voll aufgeht.

Very bad Kick.

