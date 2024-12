Bach ohne Perücke

Leipziger Forscher sicher: Politiker trieben Bach in den Burnout!“ titelte die Bild-Zeitung bereits 2023. Da war der TV-Film „Bach – ein Weihnachtswunder“, der am Mittwoch auf ORF 2 Premiere feierte, zwar noch nicht abgedreht. Doch der Grundkonflikt, der kulturpolitische Debatten scheinbar bis in die Gegenwart prägt, war klar.