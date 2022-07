Auf ServusTV wurde darĂŒber diskutiert, inwieweit die in der Corona- und Impfdebatte aufgetretenen GrĂ€ben in der Gesellschaft wieder zuzuschĂŒtten sind. Ein Hauch von Showdown lag in der Luft, denn Ex-ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz stellte sich der harten Debatte.

Wrabetz stand dazu, eine breite Tendenz in der Wissenschaft ĂŒbergewichtet abzubilden, „ohne jedes Mal ein Argument einer maßnahmenkritischen Position zu bringen“.

Die streitbare Politikwissenschaftlerin Ulrike GuĂ©rot sah darin hingegen eine „Erosion der Demokratie, weil eine Demokratie so funktionieren muss, dass alle gehört werden.“ Sie ist fĂŒr eine baldige Versöhnung und hĂ€tte gerne, „dass mich mal jemand um Verzeihung bittet.“

„Aufpassen!“, sagte Psychologe Schubert, ebenfalls Maßnahmenkritiker. „Ob wir es dann annehmen, ist die Frage ...“

So wird das schwer werden mit der Versöhnung.