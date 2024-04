Applaus - statt einer TV-Kritik

Am Montagabend hat niemand aus unserem Ressort ferngesehen. Wir besuchten das Requiem für unseren lieben Kollegen Peter Jarolin in der Wiener Jesuitenkirche. Peter ist in diesem Februar viel zu früh von uns gegangen, wie auf diesen Seiten leider berichtet werden musste.

Die große Anteilnahme vonseiten der Leserschaft und aus der Musik- und Theaterszene, die wir in den vergangenen Wochen feststellen konnten, war auch bei der Seelenmesse spürbar. Durch die gefüllten Sitzreihen wie auch durch die Anwesenheit vieler Kolleginnen, Kollegen, Kulturschaffenden und Leser.

In den Trauerreden wurde betont, wie sehr es Peter in seinen Kritiken verstand, sich auf das Positive zu konzentrieren, mit ehrlicher Begeisterung für das von ihm so geliebte Bühnenschaffen. Dafür gab es – hier ausnahmsweise für den Kritiker – langen, verdienten Applaus.

Adieu, PJ ...