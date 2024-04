Jesuitenkirche: Gedenkmesse für verstorbenen Peter Jarolin

Am 20. Februar starb Peter Jarolin, der langjährige Musik- und Theaterkritiker des KURIER, in einem Wiener Krankenhaus. Die Anteilnahme in der Kulturszene war enorm groß, zahlreiche Künstlerinnen und Künstler sowie Kulturveranstalter drückten in emotionalen Statements ihr Beileid aus.

Am kommenden Montag findet nun um 17 Uhr in der Wiener Jesuitenkirche eine Gedenkmesse für den Verstorbenen statt. Dompfarrer Toni Faber ist der Zelebrant, der Dirigent Bertrand de Billy und der Regisseur Hermann Beil sind die Trauerredner, Tscho Theissing hat für ein Quintett aus Staatsopern- und Volksopernstreichern das musikalische Programm gestaltet, der Bariton und Schauspieler Max Müller („Rosenheim Cops“) singt eine Bach-Kantate.