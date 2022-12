Egal, wie man die ORF-Reaktion auf die Kritik an „Licht ins Dunkel“ beurteilt – auf dem Bildschirm wurde die Debatte nicht versteckt, sondern am Mittwochabend gar in die Hauptnachrichtensendung, die „ZiB1“, gehoben – inklusive Statement des Bundespräsidenten.

Dass mittlerweile verinnerlicht wurde, dass der Küniglberg nicht über den Dingen schwebt, sieht man auch im Detail. Wenn etwa während der Fußball-WM regelmäßig auf die Übertragungen auf ServusTV hingewiesen wird, anstatt die Präsenz des Mitbewerbers zu verschweigen.

Es wäre auch schade, die Analysen von Jan Åge Fjørtoft und Steffen Freund zu versäumen. Nach Mexiko – Saudi-Arabien bekamen die beiden einen Lachkrampf, als Freund schilderte, wie er als Nigerias Co-Trainer verzweifelt Berti Vogts per Walkie-Talkie informierte. Rapid-Legende Fjørtoft informierte dafür das Publikum: „Wir zwei sind ein bissl anders.“