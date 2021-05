Bei oe24.tv ist das Nachrichtenstudio nicht der einzige Ort, an dem man gut auf seine Wortwahl achten muss. Das hat schon Wolfgang Fellner lernen müssen, als er eine missliebige Moderatorin aus dem Studio holen ließ und wüst beflegelte. Die Frau war noch verkabelt, der Rest wird gerade vor Gerichten verhandelt.

Nun hat es Neos-Abgeordneten Helmut Brandstätter erlebt: Vor laufender Kamera trat er in einem „Duell“ (so nennt oe24.tv jene Arena, durch die die Interviewgäste für ein paar Klicks waten dürfen) gegen ÖVP-Mann Andreas Hanger „an“. Es ging um Vorwürfe, Brandstätters Frau habe einen OMV-Manager beraten und da war schon klar: Freundlich endet das nicht. Da fiel on air das Wort „Ungustl“ in Richtung Hangers und nachher, so behauptet es oe24.tv nun, habe Brandstätter „A****loch“ gerufen.

Wir möchten betonen: Als Chefredakteur agierte er zivilisierter.