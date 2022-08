Alles Banane

Die schöne Sendung „Seitenblicke“ ist nicht nur unterhaltsam, sondern auch lehrreich. Unlängst wurden Prominente nach ihren ersten alkoholischen Erfahrungen befragt. Die Moderatorin Leona König sagte: „Tequila.“ Die Kabarettistin Eva Billisich meinte: „Ribiselwein.“

Daraus, liebe wissbegierige Jugend, kann man etwas lernen. Tequila schmeckt bei den ersten ungeschickten Trinkversuchen in erster Linie scharf, vor allem, wenn man ihn später wieder von sich gibt. Und Ribiselwein der Marke „Adabei“ hat so manche Jugend und so manche Magenschleimhaut geprägt.

Aber es geht noch schlimmer: Wer in den Achtziger-Jahren jung war, erinnert sich vielleicht noch dunkel an den Bananenlikör „Pisang Ambon“. Wir mischten ihn mit Orangensaft, nannten das Ergebnis „Twinni“ und litten am nächsten Tag furchtbare Qualen.