Traditionen halten sich. Auch wenn sie seit 103 Jahren verboten sind. 1919 wurde der Adelsstand per Gesetz abgeschafft und das Führen von entsprechenden Titeln in Österreich unter Strafe gestellt. Folgerichtig gibt es den Adel in Österreich immer noch und laut ORF III gilt er sogar als „Erbe Österreich“ (wobei die Details, wer hier wem was vermacht hat, einem überschaubaren Kreis bekannt sein dürften). Weil es also den Adel nicht mehr gibt, wird er folgerichtig vor die öffentlich-rechtliche Kamera gebeten, wenn er sich verheiratet. Standes-bedingte Eigenheiten (etwa ein Schloss als Familiensitz) sind Teil der ORF III-Erzählung. Adel, verdichtet, sozusagen.

Langsam könnte man die Frage stellen, wie zeitgemäß ein Gesetz ist, das niemand zu Kenntnis nimmt, das auf etwas abzielt, das niemandem schadet, und das durch Heirat und Vererbung automatisch umgangen wird.