Abschaltimpuls

Ein Feiertag am Montag bringt den TV-Biorhythmus gehörig durcheinander. Wie beginnt man eine Arbeitswoche, ohne am Vorabend beim „Tatort“ eingeschlummert zu sein? Dazu ist vielleicht „Österreich vom Feinsten“ – mit Maximum-Puls bei einer Mountainbike-Abfahrt vom höchsten Berg Burgenlands, dem Geschriebenstein – zwar auch gut geeignet, aber irgendwie geht einem doch irgendetwas ab. Verwirrend ist zudem, wenn die „ZiB 2 am Sonntag“ gesendet wird, das ansonsten folgende „Im Zentrum“ aber nicht. Am falschen Montag (Dienstag) wirkte die nervenzerreißende Abrechnung von Pamela Rendi-Wagner mit Christian Kern überhaupt wie eine ferne Erinnerung.

Vielleicht sollte man an so einem verlängerten Wochenende aber ohnehin einfach mal abschalten. Das dachten sich (laut ORF-Quoten) offenbar viele, die am Samstag die anstrengende „Austria for Life“-Show ausgelassen haben.