Wer braucht schon Muffins, wenn es Mosttascherl gibt

Die Beziehung zum Most ist noch immer schwierig, sogar dort, wo er namentlich tief verankert ist. Dem Most geht es dabei ein wenig so wie dem Mostviertel in Niederösterreich: vernachlässigt. Das trifft leider auch auf seine Verwendungsmöglichkeiten zu. Wer denkt schon dran, ihn nicht zu trinken (auch ein Glühmost wärmt), sondern einmal zu essen?

Es gibt diese Tage, wenn zufällig Most in Teufls Küche vorrätig ist und sich überraschend Besuch ansagt. Nicht weit ist dann der Weg zum Mosttascherl. Und das ist gut so, es ist ein in seiner Einfachheit und gleichzeitig Genialität in einer Welt von Cookies und Muffins völlig zu Unrecht in den Hintergrund geratenes Gebäck. Universell einsetzbar allemal: zum Kaffee, als Nachspeise oder als Keks zwischendurch. Das geht zu jeder Zeit im Jahr. Und dann der Name! Mosttascherl, viel hübscher als schlicht Mostkeks – eine Fülle von Assoziationen, geschmacklicher Vorstellungen und ja, vielleicht Neugierde tut sich auf.