Wenn Österreicher um Olympia und Frauen gegen Vorurteile kicken

... nannten deutsche Altstars wie Mario Basler und Lothar Matthäus das von ihnen gelangweilt betrachtete Geschehen bei vergangenen Frauen-Endrunden. Basler ließ die Ladys süffisant wissen, sie mögen wenigstens nicht den Stadionrasen beschädigen.

Schaden wird mit solchen Macho-Zwischenrufen offensichtlich keiner angerichtet. Haben doch das deutsche 1:0 über Spanien bei der Frauen-WM in Frankreich soeben 6,15 Millionen Deutschen gesehen. Bei der Mehrheit des TV-Publikums handelte es sich – Mann, oh Mann – um Herren der Schöpfung.

Zugegeben, der weibliche Liga-Alltag vermittelt vor allem in Österreich, wo 2017 der überraschende dritte EM-Rang Euphorie auslöste, aufgrund des provinziellen Umfelds noch einen amateurhaften Eindruck. Jedoch:

Nebst TV-Quoten zeigen auch sportwissenschaftliche Auswertungen, dass das schwache Geschlecht stark im Kommen ist. So ist das Durchschnittstempo deutscher WM-Spielerinnen mit 6,5 km/h inzwischen laut Sport-Bild kaum geringer als jenes der Männer (6,6). Und so werden von Frauen pro Match im Schnitt 10,5 Kilometer (Herren 11,1) gelaufen. Die weiblichen Topwerte liegen gar bei 12,5 Kilometer.

Zum Vergleich: Bei ersten (freilich noch nicht so präzise möglich gewesenen) Messungen in Madrid waren dem damaligen auch als Konditionswunder verehrten Real-Star Alfredo di Stefano von Sportstudenten bis zu 7,5 Kilometer pro Spiel attestiert worden. Das war in den ersten 1960er-Jahren gewesen. Zu Zeiten, zu denen in Deutschland übrigens noch striktes Frauen-Fußballverbot gegolten hatte.