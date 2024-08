Time-Slots sind das Gegenteil der gern beworbenen Wiener Gemütlichkeit

Es ist nur unschwer zu erkennen: Wien ist voll. Überfüllt. „Städtetourismus in Wien heuer massiv im Aufschwung“ und „Zu viele Touristen“ lauten die dazu passenden Schlagzeilen. Während sich einige die Hände reiben, hat man als Einwohner (ohne Hotel, Restaurant, Airbnb-Wohnung usw.) relativ wenig (nichts) vom Massentourismus. Im Gegenteil. Dieser kostet sogar was – nämlich Nerven. Vor allem dann, wenn man an so einer Touristen-Drehscheibe (z. B. Stephansplatz) vorbeikommt. Dort kann man sich beim „Touristenausweichen“ beweisen. Keine einfache Aufgabe, denn die stehen überall herum oder laufen – mit dem Blick ins Smartphone gerichtet – kamikazemäßig in einen hinein.