Kren. Mitunter der beste Grund, um ein paar Tränen zu vergießen

Wer beim Krenreiben keine Träne verdrückt, nicht filmreif weint, macht etwas falsch bzw. hat eine Wurzen in der Hand, die nichts mehr taugt. Weg damit.

Kren. Die Deutschen sagen Meerrettich zu ihm, was einer Beleidigung gleicht. Die Pflanze steckt das aber locker weg und tut einfach das, was sie tun muss, um ihrem Namen gerecht zu werden: Er fährt mit Schwung ins Hirn, lässt die Nasennebenhöhlen beben und rührt fortan zu Tränen. Das passt, weil Kren vom Slawischen „krenas“ abgeleitet wird, was man mit weinen übersetzen kann. Im Wort Meerrettich steckt hingegen das althochdeutsche „mer“, das so viel wie „größer“ bedeutet, „größerer Rettich“ also. Mit dem Meer (also Jesolo und so) hat die Pflanze hingegen ähnlich viel zu tun wie die Austria aus Wien mit der Champions League. Ich als Austrianer darf das sagen.

Zurück zum Kren: Schon beim Reiben entfaltet er seine Kraft. Es steigen im besten Fall Wolken von ätherischen Ölen auf. Am besten atmet man diese ganz tief durch die Nase ein. Dabei gilt es, hart zu bleiben, immerhin soll es helfen: Hildegard von Bingen empfahl den Kren, das „Penicillin der Bauern“, bereits in Mittelalter gegen Erkältungen und Husten.