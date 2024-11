Trost am Teller mit Gewürzmischungen, die man nicht richtig aussprechen muss

Die Veröffentlichung eines neuen Ottolenghi wird von der Generation Y, also von den zwischen 1980 und 1995 Geborenen, gefeiert wie ein neues Album von Taylor Swift, Madonna, Helene Fischer, Radiohead oder Metallica – je nachdem, wie man musikalisch genordet ist. Man kann es aber auch anders formulieren: Wer was in der Küche gelten, bei seinen Gästen Eindruck schinden will, der sollte einen Ottolenghi zu Hause haben. Damit ist kein Mixer für Instagram-taugliche Smoothies gemeint, und so heißt auch nicht der neue Thermomix, mit dem man jetzt auch noch Staub saugen kann. Nein, damit ist ein Buch gemeint. Genauer: ein Kochbuch des in Jerusalem geborenen Briten, von dem nur wenige den Vornamen kennen, weil immer nur von Ottolenghi die Rede ist. Er heißt übrigens Yotam, ist 55 Jahre alt, Kolumnist (The Guardian, New York Times) und hat sich mit seinem Bestseller „Simple“ (2018) in die Champions League der Kochwelt geschrieben: Er wird u. a. verehrt, weil er den Karfiol sexy gemacht hat.