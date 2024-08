Flasche leer: Das Geschäft mit dem Doping aus der Dose

„In diese Spiel es waren zwei, drei oder vier Spieler, die waren schwach wie eine Flasche leer!“, sagte einst die italienische Trainerlegende Giovanni Trapattoni über einige seiner Spieler beim FC Bayern München. Die Kicker waren einfach müde, ausgebrannt, eben wie Flasche leer. Das würde ihnen heutzutage wohl nicht mehr passieren, denn heute kann man sich jederzeit die fehlende Energie zurückholen – Schluck für Schluck. So lautet zumindest das Versprechen der Werbekampagne, die (wenn man sich so auf der Straße und im Supermarkt umsieht) auch funktioniert. Die Gründe, warum man zu solchen Getränken greift, sind mannigfaltig. Das Zeug ist süß, riecht und schmeckt intensiv, man bekommt einen (Koffein-)Kick oder Zuckerschock. Es ist legales Doping für die Leistungsgesellschaft, die andauernd funktionieren und sich dafür zunehmend aufputschen muss.

Das Geschäft mit Energy Drinks oder Getränken, die irgendwelche Wunder und Leistungssteigerungen versprechen, scheint ein sehr gutes zu sein. Damit es nicht langweilig wird, kommt auch fast jede Woche ein neues Vitaminwasserl oder eine neue Geschmacksrichtung auf den Markt. Die Regale, in denen das in den Supermärkten angeboten wird, werden immer größer und bunter: Die Dosen leuchten in den verschiedensten Farben, sind oft aufwendig gestaltet, verziert und optisch ein Blickfang – vor allem für Kinder- und Jugendliche, also jene, die solche Energydrinks ja gar nicht trinken dürfen bzw. sollten. Immer neue Anbieter drängen auf dem Markt, wollen ihr Safterl an den Mann und die Frau bringen. Einige lassen sich das auch eine Stange Geld kosten holen sich dafür Verstärkung aus der Sport- , Promi- und Influencerwelt, die dann das Produkt (natürlich unkritisch) bewirbt.

Damit das Angebot etwas kritischer beleuchtet wird, werde ich mir an dieser Stelle hin und wieder (als Service für Sie) eines dieser Safterl reinstellen und dann berichten, wie es mir dabei so gegangen ist.