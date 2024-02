Es muss ihn geben, den Dosenravioli-Fanclub. Die Frage ist nur, wo?

Man kann es sich gut vorstellen, wie Italiener reagieren würden, wenn man ihnen Ravioli aus der Dose vorsetzen würde. Es wäre ein Drama mit vielen Handbewegungen und Schimpfwörtern. Man würde zu hören bekommen, dass das ein Verbrechen an den Gaumen, an die Menschheit sei, ein Anschlag auf die Pasta (fatta in casa) – Ehrenbeleidigung also.

Meine ersten Dosenravioli hatte ich, wenn ich mich richtig erinnere, beim Bundesheer – unfreiwillig, aber sonst gabs halt nur Fleischaufstrich (auch aus der Dose). Also Dosenravioli, aufgewärmt in diesem grauslichen Kochgeschirr. Nichts zu essen, war keine Option. Seither habe ich niemanden mehr kennengelernt, der das freiwillig isst. Aber es muss ihn geben, den Dosenravioli-Fanclub. Denn alleine im Maggi-Werk am Bodensee werden täglich 170.000 Einheiten hergestellt. Zumindest war das 2023 beim 65-jährigen Dosenravioli-Jubiläum so.