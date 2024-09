Diese Produkte will anscheinend niemand mehr

Das Wichtigste zuerst: Haben Sie den Übergang zwischen Klimaanlage ab- und Heizung aufdrehen gut überstanden? Und sind Sie halbwegs trocken durch die Hochwasser-Katastrophe gekommen? Hoffentlich! Wenn nicht: alles Gute!

Nun zum Unwichtigen: Unlängst habe ich eine Studie zum Wandel des Supermarkt-Angebots gelesen. Da steht drinnen, dass Schmalz, Sauerkraut, Kondensmilch und Kaffeefilter bald für immer aus dem Supermarkt verschwinden könnten. Die Ursachen dafür liegen im demografischen Wandel und bei den sich verändernden Ernährungsgewohnheiten. Aber da spricht auch einiges dagegen, denn das Wiener Schnitzel schmeckt immer noch am besten, wenn es zuvor im Schweineschmalz geschwommen ist. Und ein Sauerkraut ohne zuvor in Schmalz angeröstete Zwiebeln und Speck kann man sich nur schwer vorstellen.

Apropos Sauerkraut. Warum dem das Ende im Supermarktregal prophezeit wird, ist mir das größte Rätsel. Denn es ist gesund, hat viel Vitamin C, hilft beim Abnehmen und beim Entschlacken, gilt als preiswerte Powernahrung. Neben einer Nebenwirkung (Achtung, Darmwinde!) hat es also alles, was die Gesundheits- und Schönheits-Community auf Instagram und Tiktok tagtäglich in ihren Werbeschaltungen anpreist. Aber für Sauerkraut-Videos bekommen die Influencerinnen kein Geld, deswegen passiert da auch nichts.