Das Olympiagold wirkt lange nach. Denn Anna Kiesenhofers Geschichte inspiriert auf mehreren Ebenen: Kiesenhofer verlässt ein Profiteam, steigt später erneut ins Renngeschehen ein, ist aber ihre "eigene Chefin", wie sie es nennt, ihre eigene Trainerin, Ernährungsexpertin, Betreuerin – denn sie weiß selbst am besten, was gut für sie ist („Ich bin heikel, brauche immer Extrawürste“). Beim Olympia-Rennen reißt sie mit einigen wenigen aus, lässt das Hauptfeld hinter sich – und wird von der Konkurrenz vergessen. Sie nimmt den letzten Anstieg allein auf sich – und glaubt an sich. Am Tag nach dem Triumph sagt sie auf die Frage nach den nächsten Plänen: „Arbeiten. Ich muss viel aufarbeiten an der Uni und mich für die Vorlesung im Herbst vorbereiten.“ – Die Postdoktorandin unterrichtet Mathematik (genauer: Partielle Differenzialgleichungen) in Lausanne an einer von Europas führenden technischen Hochschulen.

Kiesenhofers Weg kann eine nachhaltige Inspiration für junge Frauen sein: Frauen, seid euch selbst die beste Betreuerin. Traut euch alles zu. Reißt aus, setzt euch vom Hauptfeld ab. Nehmt den harten Anstieg notfalls auch allein auf euch. Glaubt an eure Fähigkeiten. Und studiert Mathematik!