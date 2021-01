Warum zu den Schwammerln eine Melange passt

Wenn die Schwammerl geerntet sind, sollten sie auch verarbeitet werden.

Einfach gut. Um sie schmackhaft zuzubereiten, muss man kein Superkoch sein. Es ist alles ganz einfach: Die Austernpilze werden entlang der Fasern in Streifen gerissen. Die Menge richtet sich nach der Ernte. Der feingehackte Knoblauch wird in Olivenöl in einer Pfanne angeröstet, wer will, kann auch Zwiebel hinzufügen. Wie viel von allem? Meine Mutter würde sagen: Nach Gefühl. Dann kommen auch schon die Schwammerl dazu. Mitrösten, bis sie bräunlich sind, Petersil dazugeben. Mit Zitronensaft, Salz und Pfeffer abschmecken. Fertig ist das Gericht. Als Beilage eignet sich Schwarzbrot. Nach dem Essen ist vor dem Essen. Und so ist das Kaffeetrinken zu empfehlen, denn die Zucht muss weitergehen.