Endlich narrische Schwammerl: Die Pilzzucht in der Wohnung

Sammelwut. Für die Schwammerlzucht dabeim braucht es nicht viel: ein Starterset (für unerfahrene Züchter zu empfehlen) mit Kübel und Myzel sprich Pilzgeflecht. Und: viel, sehr viel Kaffeesud. Mit Letzterem muss der Pilz gefüttert werden und das regelmäßig, will man ihn irgendwann einmal verspeisen. Also passt der Haushalt das Kaffeeverhalten an das Projekt an. Das heißt: 1. mehr Kaffee trinken; 2. anders Kaffee kochen. Denn am besten gefällt es dem Pilz, wenn er mit Satz aus der Espresso-Kanne – sie war lange Zeit im Schrank verstaut – aufgepäppelt wird. Und was dem Pilz gefällt, ist gut.

Füttern. Ist alles vorhanden, beginnt das Wochen dauernde Prozedere. Füttern, durchwachsen lassen, beobachten, füttern . . . bis der Kübel voll ist mit Kaffee. Und dann braucht der Pilz einen anderen Standort. Bis dahin hatte er sein Platzerl in der Küche. Jetzt will er kühle Temperaturen, Feuchtigkeit und Licht (keine direkte Sonne). Und was der Pilz mag, wird gemacht.