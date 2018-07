Warum der Jungstar mit dem unaussprechlichen Namen siegen soll

Der französische Jungstar Kylian Mbappé verzichtet auf all seine WM-Gagen (20.000 Euro pro Spiel,plus 800.000 extra im Falle des Titelgewinns) zu Gunsten wohltätiger Zwecke. Eine Großzügigkeit, die sich der 19-jährige Paris-SG-Stürmer in Anbetracht seines Jahresgehalts von 18 Millionen Euro leisten kann. Nur: Es soll auch (österreichische) Sportstars gegeben, die, sobald um Spenden gebeten wird, einen Stacheldraht um ihr Börsel spannen. Eine Eigenschaft, die u.a. Diego Maradona nachgesagt wird. Für Nostalgiker gilt er nach wie vor als der Genialste aller Fußballzeiten. Was sein Verhalten auf VIP-Tribünen betrifft, hat er indes längst keine Vorbildwirkung mehr.

Kritische TV-Fußballkonsumenten fragen, warum Maradona vom ORF während des Gruppenspiels Argentinien – Nigeria beim Zeigen obszöner Jubel-Gesten eingeblendet worden war.