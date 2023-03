Also gut: Die Politik wirft sich gerade, völlig schmerzbefreit, vor den Corona-Skeptikern in den Staub. Die Menschen hinwieder sind verbreitet krank, weil Hygiene und Vorsicht der Coronazeit perdu sind und das Immunsystem, das damals wegen Hygiene und Vorsicht weniger zu tun hatte, jetzt schwächelt.

Dabei haben wir Vorsicht gelernt. In der Arztpraxis z. B. lautete die elterliche Mahnung: „Nix angreifen“, beim Arzt sitzen Kranke (egal ob Kinder-, Augen- oder Sportarzt). Schon das Kind fragte sich: Wieso liegen dann im Wartezimmer so viele abgegriffene Zeitschriften, wochenalte Magazine, Buntes zu Heim und Garten, Bastel- und Tierblättchen, alles, was bei Doktors nicht im Altpapier gelandet ist? Und wer sagt Doktors, dass dieser Wartezimmermüll nicht nur unhygienisch, sondern peinlich ist?

Aber wer sich ansteckt im Wartezimmer, kann sich ja an die Politik wenden. Ein bisserl aus dem Corona-Entschädigungsfüllhorn wird ja übrig bleiben.

andreas.schwarz@kurier.at