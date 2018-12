Menschen mit sehr niederem Blutdruck werden sich über den Auftritt eines Floristen in „Daheim in Österreich“ gefreut haben. Das Blut geriet in Wallungen IN DEM FALL:



„Der Adventkranz hatte seinen Ursprung 1839 gehabt in dem Fall, erfunden hat ihn der Herr Wichan Johann in dem Fall, die Kinder im Waisenhaus waren schon ganz g’spannt in dem Fall, und dann hat er auf ein Holzrad 24 Kerzen raufmontiert sozusagen in dem Fall, so ist das entstanden sozusagen. ...Rot ist die klassische Farbe in dem Fall, kombiniert mit grünem Tannenreisig in dem Fall... der Lichterkranz hat acht Kerzen, also für jeden Sonntag zwei Kerzen in dem Fall ... Eukalyptus ist sehr im Trend bei der Gestaltung in dem Fall ... Es gibt 16 verschiedene Farbrichtung in dem Fall. Ich hab jetzt den ganz grünen Kranz rausgesucht in dem Fall ...“

VON DA HER kommen einem Gedanken, heuer auf den Kranz zu verzichten dabei hier sozusagen und überhaupt.