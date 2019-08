Während Hirscher zögert, spielt sein Langzeitchef Golf

Pum hat 42 Jahre – ohne Krankenstand – dem österreichischen Skiverband gedient.

Pum hat mehr als zwei Millionen Autokilometer unfallfrei zurückgelegt.

Pum hat nie öffentlich große Sprüche geklopft (und damit Medien gelangweilt), aber teamintern konsequent konservativ aufs Einhalten guten Benehmens geachtet.

Pum, der seinen 60. Geburtstag in einem tibetanischen Kloster verbracht hatte, räumte kurz nach seinem 65er auf eigenen Wunsch, doch wehmütig sein Innsbrucker ÖSV-Büro. Das war zu klein geworden für die 30 in Serie gewonnenen Pokale im Nationen-Weltcup.

Pum hatte nach 60 unter seiner Regie allein im Alpinbereich errungenen Olympia- und WM-Medaillen mit dem Zählen aufgehört.

Pum hat aber auch schwarze Stunden im weißen Sport erlebt. So musste er der Mutter des einstigen Pitztaler Ausnahmetalents (und Benjamin-Raich-Vorbilds) Gernot Reinstadler um Mitternacht am Telefon mitteilen, dass ihr Sohn entgegen voreilig zuversichtlicher Schweizer Meldungen nach seinem Sturz am Lauberhorn im Krankenhaus Interlaken nicht zu retten war.

Die Tragödie ereignete sich im Jänner 1991. Zu einer Zeit, zu der Ernst Happel, nachdem er erfahren hatte, dass Pum auch über das Fußball-Trainerdiplom verfügt, den Mühlviertler in sein Betreuerteam zum FC Tirol holen wollte.

Pum fühlte sich geehrt. Sagte dem legendären Happel dennoch ab. Andernfalls wäre Pum wohl nicht zum alpinen Medaillenschmied Nummer 1 geworden, sondern irgendwann zum unfreiwilligen Wandervogel im Hire-&-Fire-Fußball.