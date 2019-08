Am Ziel der Träume: Thiem holt den Turniersieg in Kitzbühel

"Ich liebe dieses Turnier, ich will mir den Traum erfüllen", sagte Thiem nach seinem Halbfinal-Sieg und Einzug ins Endspiel des ATP-Turniers in Kitzbühel. Am Samstag wurde der Traum dann Wirklichkeit. Thiem besiegte den 31-jährigen Spanier Albert Ramos-Vinolas im Finale nach einem hart umkämpften ersten Satz, der lange vom Regen unterbrochen war, mit 7:6 und 6:1.

Thiem ist damit, 26 Jahre nach Thomas Muster (1993), der erst zweite österreichische Kitz-Einzelsieger der Profi-Ära. Wenige Stunden zuvor hatte sein Landsmann, Philipp Oswald, bereits vorgelegt und sich im Doppel den Titel gesichert.