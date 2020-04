Vom Marathon bis zur Bundesliga: Alles andere als Stillstand

Am heutigen 19. April hätte Rapid in Hartberg, hätte LASK gegen Sturm gespielt, hätte das mediale Interesse aber vor allem dem Wien-Marathon gegolten. Hätte ... Nichts geht, keiner läuft mehr. Falsch! Denn während des Corona-bedingten Stillstands sind gefühlt so viele Österreicher wie noch nie joggend unterwegs.

Als 1984 erstmals quer durch Wien 42,195 Kilometer gelaufen wurde, protestierten Autofahrer. Heute bedauern auch Sportfremde die (berechtigte) Marathon-Absage, zumal die Wirtschaft um Zigmillionen umfällt. Bleibt zu hoffen, dass Veranstalter Wolfgang Konrad nicht die Luft ausgeht und sein Lauffest dem Staat 2021 viel Steuergeld bringen kann.

Bei der Fußball-Bundesliga stehen noch mehr Existenzen (allein Rapid hat 170 Angestellte) auf dem Geisterspiel.