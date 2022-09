Voll daneben

Dieser Tage kann man sich ins Kondolenzbuch der Queen eintragen. Dafür muss man nicht extra nach Großbritannien fliegen. Nicht mal in die Botschaft oder in irgendein Rathaus muss man gehen. Geht auch online. Wichtig ist nur, dass man den richtigen Ton trifft. Schafft nicht jeder. Manche liefern mit wenigen Worten eine lupenreine Themenverfehlung ab. So wie ein Dienstleister im Online-Kondolenzbuch eines Schweizer Gemeindepräsidenten. „Autopflege schon ab 50 Euro“, hat er geschrieben, berichtet die Süddeutsche Zeitung. Als wäre das nicht schlimm genug, empfahlen sich dann auch noch zwei Politiker für die nächste Wahl.

Apropos danebenbenehmen. Eine Bühne dafür bietet ab Samstag wieder die Münchener Wiesn. Eine vage Vorstellung davon, wie so ein Abend aus dem Ufer laufen kann, bietet das dortige Fundbüro. Neben Rolex-Uhren, Heiratsurkunden und diversen Gebissen wurde dort schon ein Hörgerät oder ein Glasauge abgegeben.