Verstecktes Lammsuppenrezept, getarnt als Reiseentwarnung

Und so sitze ich also im Daheimbüro, ernähre mich von schnell Zugänglichem, während ich aber maledivische Fischsuppen und israelische Petersiliensalate auf den Bildschirm geworfen bekomme. Und in dieser Diskrepanz wächst – nebst einer tiefen kulinarischen Unzufriedenheit – der Wunsch, endlich wieder zu all den Empanadas, Pho Bos, Ceviches, Nasi Gorengs, Tajines, Beshbarmaks, Paellas, Amoks, Pies, Asados, Borschtschs (sagen Sie das mal laut), Tsukemonos und Biltongs zu reisen, sogar zu den Plumpuddings und Cuys (Meerschweinchen, Peru).

Das Essen dieser ganzen Welt

Weil in diesem Sud aus Sehnsucht aber vor allem jene Länder ins Auge stechen, die man noch nicht bereist hat (Stichwort: aber ich wollte doch noch nach ...), fehlen mir kurioserweise auch jene Speisen am meisten, die ich noch nie gegessen habe, weil ich eben noch nicht im dazugehörigen Land war.

Weshalb ich seit Tagen Lust auf Kjötsupa habe.