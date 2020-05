In Wahn-Haft

Verschwörungstheorien sind im Moment der Megaseller. Ein kanadisches Forschungsprojekt zeigt, dass mehr als ein Viertel der meistgeschauten englischsprachigen Corona-Videos im Netz – höflich ausgedrückt – irreführende Angaben enthalten. Immer mehr Menschen befinden sich in Geiselhaft des Wahnhaften: Handystrahlung übertrage Corona; Bill Gates wolle die Welt kapern, Menschen kollektiv sterilisieren, chippen ...

Sozialforscher erklären diese virale geistige Umnachtung mit der Sehnsucht des Menschen, eine unfassbare globale Situation wie die Corona-Pandemie auf etwas Fassbares herunterzubrechen (also auf eine Art James-Bond-Handlung); und mit dem Wunsch, die komplexe, unübersichtliche, täglich neue Lage, in der sich die Wissenschaft befindet, für Schmalspurdenker übersichtlicher zu gestalten (also mit einem klar abgezirkelten Gut-Böse-Schema und einem Schuldigen).

Problematisch wird es dann, wenn die Vertreter der Nonsensfraktion darauf pochen, dass ihnen ihre "Meinung" zustehe. Als ob Realitätsverlust ein Denkansatz und Irrwitz Ansichtssache wäre.