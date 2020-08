Vergnüglich im Vergnügungspark

Neue Wege. Es kann schön sein, gewohnte Pfade zu verlassen – und Favoriten zu besuchen. Genauer gesagt den Böhmischen Prater, wo der Spritzer günstig und der Gastgarten groß ist. Mit dem Rad ist man schnell aus der Innenstadt in der einstigen Vorstadt. Allerdings: Es geht ganz schön bergauf. Die Ripperl oder Stelzen, die man dann verspeisen will, muss man sich verdienen. Man durchquert das Sonnwendviertel und fährt am Rand des Helmut-Zilk-Parks. Bei der Ankerbrotfabrik duftet es nach Brot – der Hunger wird größer. Dann muss der Laaer Berg erklommen werden.

Alt, aber gut. Einmal angekommen, nimmt man Platz unter großen Bäumen im Gastgarten. Aus der Nähe hört man noch das Tuten der bis zu 100 Jahre alten – denkmalgeschützten – Fahrgeschäfte. Der Vergnügungspark entstand in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Franz Bauer, Kantinenwirt des Ziegelwerks, gründete hier eine Gastwirtschaft. Sie wurde zum Treffpunkt für die Arbeiter, die hauptsächlich aus Böhmen und Mähren stammten. Bauer stellte Schaukel und Ringelspiel auf. Der Grundstein war gelegt.