Im Hochsommer auf der Couch gestrandet: Sommerfrische im Kopf

Unter uns Menschlein gibt es die praktisch und die theoretisch veranlagten. Und dazwischen diverse Mischformen wie mich, die grundsätzlich alle Aufgaben bereitwillig in Angriff nehmen, sich davor jedoch fast zwangsgestört mit ihrer Theorie auseinandersetzen müssen. Wir bewahren Bedienungsanleitungen auf, selbst wenn sich das zu bedienende Gerät nicht mehr in unserem Besitz befindet. Natürlich verfügen wir über meterweise Kochbücher, Reiseführer oder Ratgeber wie: Hundeerziehung, Orchideenpflege, Häkeln für Dummies. Zur Überraschung all meiner Liebsten habe ich keinen einzigen Ratgeber zu Schwangerschaft oder Geburt gelesen. Ich würde gern prahlen, das läge an meinem Urvertrauen in den weiblichen Körper, hat aber damit zu tun, dass ich im Stress bin. Ich versuche, pränatal noch all jene Klassiker des frühen 20. Jahrhunderts zu verschlingen, die ich schon lange lesen wollte. Angehörige der „Schlafentzugsgemeinschaft“, wie Prinz William die Elternschaft nannte, meinten, die nächste Gelegenheit dazu ergäbe sich in achtzehn Jahren.