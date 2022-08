Das Leben hĂ€lt Zumutungen fĂŒr uns bereit, die wir eine nach der anderen kennenlernen: Zahnspangen, Akne, Liebeskummer, Trennungen von Boygroups, Fußpilz, Bierpreiserhöhungen, Überstunden, Haarausfall, Midlife-Crisis. FĂŒr an akuter „wokeness“ (Wachsamkeit) laborierende junge Menschen kommen jetzt erschwerend hinzu: Weiße Menschen mit Dreadlocks, Shakespeare-StĂŒcke, BĂŒcher von Karl May. Winnetou soll „gecancelt“, also entfernt werden, weil er nicht dem realistischen Bild amerikanischer Ureinwohner entspricht.

Dass Karl May ungefĂ€hr in jedem zweiten Satz den Völkermord an den indigenen Amerikanern geißelt: wurscht, zĂ€hlt nicht, weg damit, wir fĂŒhlen uns „unwohl“!

Was man vielleicht wieder in Erinnerung rufen sollte: Die Welt ist kein „safe space“ und wird auch keiner. „Unwohlsein“ muss man manchmal auch einfach aushalten. Das Leben ist kein seelisches Naturschutzgebiet. Wenn man Karl May nicht mag: Einfach nicht lesen.