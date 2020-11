Unter der Haube – die richtige Masche, um ans Ziel zu kommen

Zwei linke Hände. Vorweg gesagt: Mein Handarbeitstalent hält sich – gelinde gesagt – in Grenzen. Meine Mutter nähte, strickte, häkelte, was in der Schule zu nähen, stricken und häkeln war, als Hausübung zu Ende. Das tat den Werkstücken sichtlich gut. Aber die Abende in diesem Herbst sind lange und etwas selber zu machen, verkürzt sie. Gebacken wurde im Frühling genug: Bunte Haube statt knuspriges Sauerteigbrot, heißt jetzt die Devise.

Mit links. Die große Herausforderung, nachdem man die Wolle und das Nadelspiel erstanden hat: Maschen anschlagen. Was die Handarbeitslehrerin nicht erklären konnte – sie war Rechtshänderin und ich bin links gepolt – können jetzt mir unbekannte Damen online zeigen. Immer wieder, und wieder, und wieder, bis 96 Maschen auf der Nadel liegen. Niemand schaut einem über die inzwischen schon ein wenig verspannten Schultern. Beim Video auf Stop und Play zu drücken und dabei die Nadeln zu halten, braucht schon eine gewisse Koordination.