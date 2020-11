Und es geht bergauf – Glühwein und Speckbrot to go

Glühwein-Pause. Beim Hirschgstemm kann man sich mit Trinken – etwa Glühwein und Jagatee – und Essen – Speckbrot und Süßes – to go eindecken. Die Klassiker erinnern an normale Herbst- und Wintermonate. Das war vergangenes Wochenende so und wird auch heute so sein – trotz harten Lockdowns. Auch das Rohrhaus bietet Speisen und Getränke zum Mitnehmen an.

Tipps. Alle Tore im Lainzer Tiergarten sind von Freitag bis Sonntag 8 bis 16 Uhr geöffnet – bis Dezember. Der Hermesvilla-Park hat wie jeden Winter täglich von 8 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eingang ist beim Lainzer Tor. Bei jedem Tor gibt es eine Tafel, wo alle Wege eingezeichnet sind. Zu finden sind die Routen auch unter www.lainzer-tiergarten.at.