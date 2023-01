„Schimpansen sind in der Pubertät so dumm wie Menschen“, lasen wir jüngst – und fragten uns, ob die Schlagzeile nicht umgekehrt richtig wäre ... – aber das wäre a) politisch sicher nicht mehr korrekt, und b) fanden die Forscher auch heraus, dass Schimpansen beim Blödsinn, den sie anstellen, nicht so impulsiv, also überlegter sind als ihre evolutionären Nachfolger.

Apropos umgekehrt: „Hund beißt Mensch“ sei keine Schlagzeile, lernt jeder Jungjournalist, umgekehrt schon. Also durften wir unlängst lesen: „Hund erschießt Mann“ – in Kansas, USA, sprang ein Hund auf die Rückbank eines Autos, das a) einem Jägersmann gehörte und auf der b) dummerweise ein Gewehr lag – bummm.

Auch lasen wir vom Trend, dass Influencer künftig nur noch Wichtiges posten wollen. Was umgekehrt zu ihrem bisherigen Tun steht. Aber dafür passt es zum Rückgang der Influenza (autsch!, phonetischer Witz) samt baldigem gänzlichen Verschwinden.

