"ÜberLeben": Rum und Ehre - die schönsten Sprachpannen (Teil 2)

Sprachpannen-Jahresrückblick, Teil 2: Fehler und Auffahrunfälle beim Formulieren sollten natürlich nicht passieren, sind aber, ehrlich gesagt, manchmal schon sehr lustig.

Der KURIER schrieb besorgt über „den Luxus-Lifestyle, dem Ben Affleck an Lopez’ Seite föhnt“. Solange der Schauspieler dabei keine Fröhnfrisur trägt, sollte aber alles in Ordnung sein.

„Haben Sie schon Lerchenzapfen eingelegt?“, fragte die FREIZEIT. Es war wohl, frei nach Shakespeare, die Nachtigall und nicht die Lärche. Aber vielleicht saß die Lerche auf einer Lärche und hatte einen Zapfen im Schnabel.

Apropos frag- und merkwürdige Speisen: „Ex-Teamchef Foda ist ohne Job. Der FC Zürich zieht die Reisleine“, verriet Heute. Hoffentlich ist die schmackhafte Leine dabei nicht gerissen.

Retsina

Die Zeitung Österreich berichtete über ein Augenleiden: „Bei der seltenen Augenkrankheit löst sich die Netzhaut (Retsina) ab.“ Griechischer Wein ist zwar wie das Blut der Erde, aber im Auge hat er nichts verloren. Stichwort alkoholische Getränke: Österreich schrieb über österreichische Olympiasieger: „Neben Rum und Ehre gab es für Strolz und Co auch Goldmünzen.“ Leider gab es keinen Tee mit Ruhm.

„Die Feuerwehr appelliert an die Wanderer (…) erst gar keine Feuerwehr zu entzünden“, stand auf ORF.at zu lesen. Ein nachvollziehbarer Appell, wer löscht sich schon gerne selber? Ebenfalls auf ORF.at gefunden: „Neun Monate Haft für totgetretenen Malteser.“ Der arme Hund: Erst getötet und dann noch ins Gefängnis!

Nächste Woche: Teil 3. Ein Pudel auf Strich und Faden, lebende Trauben und der Touristen-Bomm.

