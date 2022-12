"ÜberLeben": Halbierte Getötete"

Willkommen zum schon traditionellen Jahresrückblick auf Sprachpannen und verunglückte Formulierungen. Zur Klarstellung: Fehler sollten natürlich nicht passieren – aber manchmal sind sie schon auch sehr lustig.

„Dabei sieht die Sicherheitsstrategie bis 2030 eine Halbierung der im Straßenverkehr Getöteten und Verletzten im Vergleich zu 2021 vor“, schrieb der KURIER. Eine interessante Strategie – aber: Ist das nicht illegal?

Unsere Leserin Birgit G. fand auf einer Speisekarte in Madeira folgendes Gericht: „Gekackte kleine Fiesch (11 Euro)“. Die Frage ist nur: Ist der Fiesch dann auch noch friesch? (Erinnert an den berühmten Speisekarten-Eintrag: „Viktoriaarschfilet mit Kartoffeln“.)

Apropos merkwürdige Speisen: „Viele Genesene riechen und schmecken lange schlechter“, wusste der KURIER. Übrigens: „Mit Teilen seiner Kollegen hat er sporadisch Kontakt“, schrieben die NÖN über einen Sportler. Aber nur mit Teilen!

Die Zeitung Österreich formulierte über den italienischen Politiker Mario Draghi: „Nach einem neuerlichen Misstrauensvotum tankt der 74-Jährige endgültig ab.“ Kein Wunder, bei den Benzinpreisen!

Die Krone berichtete: „Mückstein – Dunkelziefer relativ gering“ (wenn Zahlen zum Ungeziefer werden).

Der KURIER schrieb über ein bestimmtes Haus: „Das sei besonders ärgerlich, da das Gebäude bereits zweimal von der SPÖ für den Walkampf genutzt wurde.“ Überraschenderweise ging es dabei nicht um das Haus des Meeres.

„Guido Tartarozzi“, schrieb der Autor dieser Zeilen unter eine Kolumne. Zum Glück hatte ich Taschentücher dabei.

Nächste Woche folgt Teil 2: Rum und Ehre, Retsina im Auge und Lerchenzapfen.

