Über den Tellerrand: Wohlwollendes Lächeln wäre auch eine Idee

Schließlich sagt er: Minigolf abzukanzeln ist ein starkes Stück. Und natürlich hat er recht.

Abkanzelungen sind immer ein starkes und zugleich schwaches Stück. Das ist das Problem des modernen Zynismus. An sich leitet er sich nur von einer skeptischen Denkschule im alten Griechenland ab, aber heute tritt er immer mit Spott und Hohn auf – und beides tut einer Gesellschaft nie gut. In keinem Freundeskreis, in keiner Eltern-Kind-Konstellation, nicht am Stammtisch, nicht im Parlament. Und auf keiner Minigolfbahn.

Ich habe natürlich gar nichts gegen Minigolf, aber ein wenig Zynismus hilft halt manchmal sehr gut durch Urlaubssituationen, die ja an Absurditäten nicht sparen. Etwa wenn man auf steilen Wanderpfaden Touristen in Flipflops trifft. Oder sie den grauslichsten Obstler verkosten sieht. Und wenn man an einem nur für Touristen ausgerichteten Folklorefest vorbeikommt, bei dem Kaiser und Peter Alexander beschworen werden wie die Grundpfeiler der österreichischen Identität.

Was bleibt einem denn dann anderes übrig?