Über den Tellerrand: Wenn etwas mini heißt, muss es groß sein

Dann bringt Minigolf, dessen Bahnen sich nur selten übermäßiger Wartung erfreuen dürfen, immer jenen Retroschick, den wir am Heimaturlaub so lieben. Und zwischen all den neuen Chaletdörfern und Stylehotels bietet nur mehr weniges die Vertrautheit einer Peter-Alexander-Filmkulisse; neben Minigolfplätzen höchstens noch Postkarten, Parkpavillons in Kurorten und die Sommerrodelbahn bei Strobl am Wolfgangsee (von der man passenderweise direkt auf das Weiße Rössl schaut).

Zuletzt befriedigt aber kaum etwas so gut jenen balancierten Wetteifer, den wir in uns tragen: Es ist zwar ganz egal und man kann sich im Leben wirklich nix für einen Minigolf-Zettel kaufen, auf dem möglichst wenige Schläge verzeichnet sind, aber doch wollen wir immer wissen: Wer im Familien- und Freundeskreis hat diese Runde gewonnen?

So wie wir dann später zurück in der Arbeit wissen wollen: Und, wer hatte den schöneren Urlaub?