Über den Tellerrand: Ein Sommer fast abseits der Klischees

Der Sommer steht vor der Türe und da sind wir schon bei den platten Sprüchen. Ein deutsches Sprichwort sagt: Wer nicht im Sommer sammelt ein, der wird im Winter dürftig sein. Im Prinzip müsste man den Druck, den der Sommer auf urlaubende Menschen ausübt, ablehnen, sich den Sommerferien entziehen. Einfach die Sommerresidenz einmal zugesperrt lassen und stattdessen den Summer in the City verbringen. Ein bisschen Sommerkino hier, ein wenig Sommerschlussverkauf dort, sich bewusst ins Sommerloch zurückziehen. Den Sommer wie damals verbringen, ins Freibad gehen und Pommes essen, dabei Dr. Sommer lesen und Summer of ’69 oder Wann wird’s mal wieder richtig Sommer hören. Ein Sommernachtstraum.