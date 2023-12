Über den Tellerrand: Wea ko, der ko! [Wer kann, der kann!]

München ließ den Schnee gewähren. Schon in der Nacht sammelte sich so viel davon an, dass mich sehr wunderte, wie diese doch am Alpenrand gelegenen Stadt nicht reagierte: keinerlei Räumfahrzeuge oder Streuwägen. Aber wie gesagt: Es ist ja auch schön, wenn man dem wattigen Weiß seinen freien Willen lässt.

Samstag Früh wurde dann nicht nur das Offensichtliche abgesagt (Bayern-Spiel, Flüge, ...), sondern auch das Grundsätzliche. Alle Straßenbahnen (Trams), Busse, S-Bahnen sowie weiterhin jeglicher Winterdienst blieben in den Garagen. Die Polizei bat, man möge ebenso daheim bleiben. Dieser Stillstand führte zu einem halben Meter Schnee, der sich langsam in die Gleiskörper fror, zu ungeräumten Gehsteigen und zu eisglatten Flächen in der erwähnten Innenstadt, die von Touristen und all jenen Münchnerinnen und Münchnern geflutet war, die sich nicht an die Polizeibitte halten wollten. Weil: erster Advent, dicker Schneefall, leider geil.

➤ Mehr lesen: Die Hotspots von München abseits der Wiesn