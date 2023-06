Über den Tellerrand: Man hat gefälligst einen Urlaub zu inszenieren!

Dabei kam alles ganz anders, der Begriff leitet sich sprachlich vom althochdeutschen Wort urloup ab, was schlicht „Erlaubnis“ meinte. Ein Ritter oder anderer wichtiger Mensch am Königshof fragte seinen Chef (den König) oder seine Dame (Herzkönigin) irgendwie so „Gebt mit bitte einen urloup“ und die nickten gönnerhaft und dann so ein gegenseitiges Verbeuge und der Ritter durfte endlich mal aus seiner Rüstung. Später baten damit auch Knechte und Mägde bei ihrem Ur (Großbauern) um Abwesenheitserlaubnis. Interessanterweise tauchte das Wort auch in Liebesliedern auf, es konnte damit eine Beziehung auf Pause geschaltet werden, wenn Handwerksburschen auf die Walz gingen. Man kann sich einigermaßen ausmalen, wofür diese Erlaubnis genau erteilt wurde, aber man hat Verständnis, Fernbeziehungen waren vor Smartphone und Videotelefonie noch lästiger und leidenschaftsloser als sie es heute sind. Später gab es natürlich noch den Fronturlaub, damit Soldaten das Elend des Schützengrabens endlich einmal gegen das Elend der Armut daheim tauschen konnten.