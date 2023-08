Über den Tellerrand: Kaffee, Schnaps, Urlaub, Arbeit. Es verschwimmt

Nachdem ich gerade meine Portion mititei aufgegessen habe, schnappe ich mir den Laptop und schreibe hier in Rumänien beim Kaffee diese Kolumnenzeilen. So macht man das heutzutage, ein wenig Arbeit lockert den Urlaub auf. Übrigens sind mititei das, was man auf der ganzen Welt ćevapčići nennt, nur in Rumänien nennt man es mititei oder mici, Und wenn einer ćevapčići dazu sagt, ist man in etwa so böse, wie wenn einer Bukarest mit Budapest verwechselt.

Für mich macht das natürlich gerade kaum einen Unterschied. Von der Warte einer Kaffeetasse in einem durchschnittlichen Lokal aus sieht Bukarest wie Budapest wie Graz aus. Hier wie da wie dort schreibt sich so eine Kolumne ganz einfach herunter, wenn man so cool in der Work-Life-Balance surft wie ich. Bisschen eMails-Checken in der Warteschlange zum Dracula-Schloss, kurzer Anruf am Schwarzen Meer, Telefonkonferenz im Donaudelta, macht uns allen doch nichts aus, merkt man gar nicht, alles ist ein einziger Flow, Holloderow.