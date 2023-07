Über den Tellerrand: Es gibt keine Nashörner in Schladming, oder?

So lachte ich innerlich laut, als ein Bekannter mir zufällig am Tag der Berlin-Posse von Zebrajagden in Namibia erzählte, wogegen ich protestierte. Er: „Die haben dort ja Zebras zum Sau-Füttern.“ Hoffentlich bleibt den Löwinnen noch was.

Ich habe für solcherlei Verwechslungskomödien nicht nur ein Faible, sondern auch großes Verständnis. Durch zahlreiche Tierirritationen habe ich jedes Recht verwirkt, den ersten oder irgendeinen Stein zu werfen. Abgesehen von Elefanten und Pandabären verwechsle ich eigentlich alles miteinander, wer weiß schon genau, wie sich Seehund und Seelöwe und Seebär unterscheiden, was nun genau ein Gnu oder ein Büffel ist – oder ein Jaguar, Leopard und so weiter.

Am schlimmsten erwischte mich der zoologische Einheitsbrei auf meiner ersten – und einzigen – Safari in der Serengeti, wo ich eigentlich nur ein Nashorn sehen wollte. Zwar war ich einer der glücklichen Safaritouristen, die auf Anhieb Löwen beim Jagen, Hyänen beim Fressen und Gnus beim Flussüberqueren gesehen haben, aber ein Nashorn war nicht zu finden – weil es so wenige gibt. Und nach Stunden des Spähens, in denen ich immer mehr der Warzenschweine, Zebras und Tausender anderer Serengetitiere ausblendete, hielt ich im Wahn langsam alles für ein Nashorn: Felsbrocken, liegende Elefanten, Erdhügel, Pavianhintern und zuletzt sogar einen anderen Safarigast, der einen sehr großen, grauen Krempenhut trug.