Über den Tellerrand: He, du hast da eine Erbse im Bart

Dabei ist die Rosine leicht zu beseitigen, im wahrsten Sinne des Wortes. Man kann sie ganz einfach, ohne Aufwand an den Rand seines Tellers schieben und den Kaiserschmarrn rosinenlos genießen. Auch färbt sie geschmacklich nicht auf das Essen ab wie andere umstrittene Einzelzutaten. Von einem Zwiebelhasser etwa zu verlangen, er möge die Zwiebelstücke aus dem Essen schieben, ist unzumutbar. Das Essen schmeckt nach Zwiebeln, da verstehe ich den Unmut am Dinnertable. Obwohl ich mir selbst, das möchte ich betonen, eine Küche ganz ohne Zwiebel und Rosine gar nicht vorstellen will.

Ebenso verhält es sich mit den Gemüsen. Eine Erbse kann doch kein Problem sein, die lässt sich sogar aus dem Essen rollen, was weniger Kraftaufwand als Schieben bedeutet. Eine teilzerkochte Zucchini oder Melanzani hingegen haftet an allem, das im und auf dem Teller liegt, man kriegt da nichts mehr sortenrein hin. Brokkoli ist ein Hybrid, zwar klar zu trennen, aber die abgefallenen grünen Kügelchen des baumhaften Gemüses sind nicht mehr zu eliminieren.

Man kann diese Unterschiede natürlich auch gut daran erkennen, wie sehr diese Zutaten in einem Bart haften bleiben. So sah man zum Beispiel noch nie einen Bartträger mit Erbsen im Gesichtshaar.