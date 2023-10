Über den Tellerrand: Das echte Waldviertel lag mitten in Wien

Beim Flanieren nach dieser schillernden Eröffnung mit Bieranstich versuchte ich, das „Waldviertel pur“ (wie die Veranstaltung hieß) zu inhalieren. Heutzutage will man alles pur, für das Wässrige haben wir schon lange keinen Sinn mehr, schon gar nicht auf Reisen. Wir wollen Pizza pur in Neapel und Baguette pur in Paris und in Australien in einem Kängurubeutel übernachten.

Im Waldviertel, oder wie man in der Welt sagt: Woodquarter, erkennt man das Pure an Speisen mit hohem Mohnanteil, an Möbeln und Gebrauchsgegenständen mit hohem Holzanteil und vielem vielem anderen. Es ist verblüffend, was das Waldviertel alles bietet, und dass es sich trotzdem namentlich nur auf den Wald bezieht.

Der war übrigens als einziger nicht da. Immerhin war die Bühne von vier Thujen umrahmt.