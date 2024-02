Über den Tellerrand: Es gibt nix Ernstes in was Lustigem

Ich bin Leser G. dankbar für sein Schreiben – wie ich allen Leserinnen und Lesern dankbar bin, wenn sie sich die Mühe machen –, weil seine Worte mich zum Nachdenken brachten: Müssen wir Spaß und Ernsthaftes trennen? Ich fasle an dieser Stelle ja meist über das Reisen, derzeit über das Skifahren, es sind ja gerade Semesterferien für das halbe Land. Darf man nun neben dem Skigaudihaften und dem Schneepanoramaesken auch darüber schreiben, dass der Anteil Ski fahrender Österreicherinnen und Österreicher mittlerweile auf rund 30 Prozent gesunken ist? Dass der Skiurlaub für gewisse Bevölkerungsgruppen zwar noch immer ein wichtiges Ritual ist, für viele andere – darunter junge, migrantische, urbane, einkommensschwache, arme – aber etwas vollkommen Absurdes, Fremdes? Wenn wir uns also über das Skifahren definieren, dann definieren wir uns als Minderheit. Leitkultur hin oder her.

Entschuldigen Sie bitte, das war schon wieder ernst. Zurück zum Essensspaß der Vorwoche, zu dem auch Leser Wilhelm P. sich meldete. Danke auch dafür, ich möchte seinen Tipp allen Sauerkrautliebenden nicht vorenthalten (leicht gekürzt):

Lieber Herr Halbhuber, Bezug nehmend auf „Sauerkrautfass im Supermarkt“ folgender Hinweis: Es gibt sie noch – die Sauerkrautfässer – auch in einigen Supermärkten. Einer davon war unsere Breitenfurter Billa-Filiale, die in der Nacht vor einigen Tagen den Flammen zum Opfer fiel – leider! Die Konsequenz für mich und andere Sauerkraut-Liebhaber aus dem Supermarkt ist die Suche nach einer anderen Billa-Filiale mit diesem wunderbaren Produkt. Ich kenne zwar aus eigener Erfahrung eine Billa-Filiale mit Sauerkrautfass, allerdings befindet sich diese in Kirchschlag in der Buckligen Welt. Dieser Weg ist mir zu weit. Sollte ich weitere Infos über „Sauerkrautfässer in Supermärkten“ erhalten, werde ich Ihnen diese gerne weiterleiten.