Über den Tellerrand: Der ganz normale steirische Dschungel

Da mir nun schon das Abenteuer einer Bim-, Zug- und Busanreise verwehrt geblieben war, wählte ich für die Rückfahrt die Panoramaroute – und damit sind wir endlich beim Thema: Durch das Steirische Hügelland tingelnd saugte ich Orte wie Pischels-, Kleinpesen- und Hirnsdorf auf, inhalierte Einfamilienhäuser in der Größe laotischer Volksschulen und ließ meinen Gedanken freien Lauf über die gesamte Landschaft, die mir in den Blick kam. Ich dachte über die Traditionen und die Gemeinschaft nach, die man dem Land im Gegensatz zur Stadt zuschreibt. Darüber, dass das Land immer als Rückgrat Österreichs gesehen wird, Wien hingegen nur als (Wasser-)Kopf. Darüber, dass hier Millionen leben, mit denen der Alltag eines Floridsdorfers wenig gemein hat. Darüber, wie schön das alles ist, wie gepflegt, wie weit und dann doch wieder so eng. Darüber, dass das hier wahrscheinlich jenes Normal ist, über das manche so gerne philosophieren.