Über das Mysterium der unter die Matratze gesteckten Bettdecke

Die wenigsten verwenden im Hotel das Schild „Bitte nicht stören“, weil sie nicht gestört werden wollen. Die meisten bedienen diese schildliche Bitte an das Personal sogar, wenn sie selbst nicht im Zimmer sind, also gar nicht gestört werden können. Vielmehr will man damit das Personal davon abhalten, jenen Schabernack zu treiben, den Millionen von Touristen und Hotelgästen nie wirklich verstanden haben, den wir alle aber still ertragen: die Bettdecke unter die Matratze zu stecken.